Adnan Oktar’ın suç örgütünün iki numarası olan Tarkan Yavaş’ın yakalandığı yönünde iddialar gündeme geldi. Hatırlanacağı gibi Habertürk yazarı Fatih Altaylı, operasyon sırasında kaçan Tarkan Yavaş'ın Oktar'ın çekirdek kadrosunda olduğunu ve yakalanması gerektiğini yazmıştı. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Peki; Tarkan Yavaş kimdir?

TARKAN YAVAŞ KİMDİR?

Peki; Tarkan Yavaş kimdir? İşte Adnan Oktar'ın ikinci adamı Tarkan Yavaş:

30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer alan Tarkan Yavaş Galatasaray Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Tarkan Yavaş, siyasi tarih üzerine de yüksek lisans yapmış.

Adnan Oktar’ın sağ kolu olarak gösterilen Tarkan Yavaş, onun yerine bir çok konferansta yer aldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında aktif olan Tarkan Yavaş'ın Adnan Oktar'ın tüm sırlarına vakıf olduğu söyleniyor.

Tarkan Yavaş, Adnan Oktar'ın kedicikleri ile program yaptığı A9 kanalında da aktif bir isim. Haftalık olarak “Gündem Analiz” isimli programı yapan Tarkan Yavaş, örgütünün en önemli isimlerinden.

Fatih Altaylı yazısında Tarkan Yavaş'tan şu sözlerle bahsetti:

Bu arada Tarkan Yavaş bu örgütün yapısı içinde Adnan Oktar’dan daha etkili ve daha önemli birisi.

Onun da yakalanması gerek.

Çünkü o da en az Oktar kadar “Tehlikeli”