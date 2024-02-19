Adnan Oktar suç örgütüne yeni dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Adnan Oktar'ın örgütün elebaşı olarak aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari 72 kişi dosyada sanık olarak yer aldı. Bin 17 sayfalık iddianamede, 21 kişi "mağdur" 9 banka ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. İddianamede örgüte kandırılarak zorla sokulan kadınlara “turnike” adı verdikleri sistematik cinsel saldırıdan, örgüte para kazandırma yöntemlerine kadar birçok örgütsel faaliyet önceki davalarda yer aldığı gibi yer verildi.

Örgüt içerisindeki bilgileri itirafçı olarak savcılığa anlatan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itiraflarda bulunan bazı sanıkların ifadelerine göre; “Sado” lakabını kullanan tutuklu sanık Ali Sadun Engin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail ile örgüt arasında bağlantı kuruyordu. Adnan Oktar'ın talimatıyla İsrail'de örgüt tarafından organize edilen konferanslarda da konuşmacı olarak yer alıyordu. Yurt dışından gelen bürokratların ve yabancı siyasetçilerin rehberliğini de yapan Engin, örgütün kanalı A9 TV'deki yayınlarında konuşulacak konuları belirliyor, kanalın para transferini de organize ediyordu.

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“TAPINAK ŞÖVALYELERİNE SPONSOR OLUP İSTANBUL’U GEZDİRDİLER” Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen itirafçılardan Altuğ Revnak Eti'nin ifadesine göre; Ali Sadun Engin ile Eti birlikte verdikleri konferansta Tapınak Şövalyeleri’nden olduğu iddia edilen Timothy Hogan başkanlığındaki 9 kişilik ekiple tanıştılar. Bu ekibi Türkiye’ye davet ettiler ve tüm masraflarını Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü karşıladı. Ali Sadun Engin ile birlikte 9 kişilik mason ekibe rehberlik yaptılar. Tapınak Şövalyelerinin izlerinin bulunduğu iddia edilen Ayasofya’yı gezdirdiler. Mason ekip kendilerine rehberlik yapan Engin ve Eti’ye kuruluş yerlerinin küçük Ayasofya olduğunu anlattı. Adnan Oktar da bu mason ekiple görüştü. Daha sonra örgütün Bacılar Grubu’na İsrail’de güçlü olan İsrail’deki Sanhedrin Meclisi ile bağlantı kurmaları yönünde talimat verdi.