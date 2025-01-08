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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adresi bilmeyen adamı vurdu! | Son dakika haberleri

        Adresi bilmeyen adamı vurdu!

        Bursa'da bir şahıs, kafenin önünde bekleyen kişiye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen adamı, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek tabancayla bacaklarından vuran şahıs kayıplara karıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 23:02 Güncelleme: 08.01.2025 - 23:02
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        Adresi bilmeyen adamı vurdu!
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        İHA'nın haberine göre; olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kafenin kapısında bekleyen E.Ö.’ye adres sordu.

        Şahsı, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.’ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş açtı. Bacaklarından vurulan E.Ö., kanlar içinde yerde yığılırken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.

        İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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