AFAD 473 personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 473 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre alımlar giriş (sözlü) sınavı ile yapılacak olup adaylarda KPSS puan şartı aranacak. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Peki, AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2026 AFAD personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro-branş dağılımı ve sınav tarihi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 473 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, toplam 20 pozisyona alım yapılacak. Adaylarda, pozisyona göre 2024 KPSSP93 puan türünde en az 65 ve 70, KPSSP94 puan türünde ise en az 60 puan şartı aranacak. Peki, AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte 2026 AFAD personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı…
AFAD 473 PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 473 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda ‘’Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, aşağıda ve ekte pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 473 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.’’ ifadelerine yer verildi.
AFAD 473 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?
AFAD 473 sözleşmeli personel alımı başvuruları, 5 Ocak 2026 saat 10:00’da başlayacak ve 12 Ocak 2026 saat saat 17:00’de sona erecek.
Adaylar başvurularını, Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.
Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.
SINAVA KATILMA ŞARTLARI (GENEL)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 2 güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2025 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.
Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)
GİRİŞ SINAVI TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı sözlü olarak 16 Şubat - 6 Mart 2026 tarihleri arasında Başkanlık hizmet binasında yapılacak.
Adaylar, giriş sınavına katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
Giriş sınavında adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek.
GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ
Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Komisyonu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecek.
Adayların başarılı sayılabilmeleri için başarı puanlarının en az 70 olması gerekmektedir.
Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.
Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacak. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecek. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacak.
ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR, YERLERİ VE SAYILARI
Avukat (16): Merkez 5, Adıyaman 2, Balıkesir 1, Kahramanmaraş 1, Kastamonu 1, Konya 1, Malatya 1, Osmaniye 1, Rize 1, Sakarya 1, Samsun 1
Elektrik Mühendisi (5): Merkez 1, Diyarbakır 1, Erzincan 1, İstanbul 1, Kayseri 1
Harita Mühendisi (1): Merkez 1
İnşaat Mühendisi (12): Merkez 2, Bolu 1, Hatay 4, Niğde 1, Sakarya 1, Sivas 1, Tokat 1, Yozgat 1
Jeofizik Mühendisi (2): Hatay 1, Kahramanmaraş 1
Jeoloji Mühendisi (2): Amasya 1, Bilecik 1
Makine Mühendisi (7): Merkez 1, Bolu 1, Gaziantep 1, Hatay 1, İzmir 1, Konya 1, Tekirdağ 1
Veteriner Hekim (5): Merkez 1, Gaziantep 1, Kayseri 1, Konya 1, Tekirdağ 1
Sosyal Çalışmacı (10): Gaziantep 1, Hakkâri 1, Iğdır 1, İstanbul 1, Kars 1, Kastamonu 1, Kayseri 1, Konya 1, Manisa 1, Tekirdağ 1
Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 45): Merkez 20, Bursa 2, Gaziantep 4, Hatay 7, Kayseri 4, Konya 4, Tekirdağ 4
Büro Personeli (Diğer Lisans Programları - 20): Merkez 20
Büro Personeli (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı - 11): Merkez 11
Diğer Sağlık Personeli (5): Gaziantep 1, Kahramanmaraş 1, Kayseri 1, Konya 1, Tekirdağ 1
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (151): Merkez 24, Adana 2, Afyonkarahisar 2, Aksaray 1, Ankara 1, Antalya 3, Balıkesir 1, Bingöl 5, Burdur 6, Bursa 1, Çanakkale 5, Denizli 5, Diyarbakır 1, Düzce 1, Elazığ 5, Erzincan 1, Erzurum 1, Gaziantep 9, İstanbul 6, İzmir 12, Kahramanmaraş 4, Kastamonu 4, Kayseri 4, Kırıkkale 1, Konya 4, Kütahya 4, Manisa 1, Muğla 5, Muş 2, Rize 5, Samsun 1, Sivas 1, Tekirdağ 12, Tokat 3, Trabzon 6, Van 1, Yalova 1
Destek Personeli (Aşçı - 4): Merkez 4
Destek Personeli (Bahçıvan - 2): Merkez 2
Destek Personeli (Şoför - CE Sınıfı Ehliyet Sahibi Olanlar - 31): Merkez 8, Bursa 1, Gaziantep 5, Hatay 1, Kayseri 5, Konya 5, Muş 1, Tekirdağ 5
Destek Personeli (Şoför - D Sınıfı Ehliyet Sahibi Olanlar - 26): Merkez 5, Gaziantep 5, Hatay 1, Kayseri 5, Konya 5, Tekirdağ 5
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi - 98): Merkez 25, Bingöl 4, Burdur 5, Bursa 1, Çanakkale 1, Denizli 2, Elazığ 4, Gaziantep 5, İstanbul 3, Kastamonu 5, Kayseri 5, Konya 5, Kütahya 4, Malatya 6, Muğla 4, Rize 1, Sakarya 1, Sivas 1, Tekirdağ 5, Tokat 1, Trabzon 8, Yalova 2
Teknisyen (20): Merkez 3, Bingöl 1, Burdur 1, Bursa 3, Çanakkale 1, Denizli 1, Elazığ 1, Gaziantep 1, İzmir 1, Kahramanmaraş 2, Kastamonu 1, Kütahya 1, Muğla 1, Tokat 1, Trabzon 1.