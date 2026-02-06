AFAD açıkladı: Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu!
AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre, Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 4.52 kilometre altında oldu. Peki, Erzincan depremi üssü neresi, deprem saat kaçta oldu?
6 Şubat 2026 Cuma bugün Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre; deprem yerin 4.52 kilometre altında oldu. İşte, Erzincan depremine dair son detaylar ve AFAD deprem bilgileri
ERZİNCAN SALLANDI
AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem saat 14.16'da, yerin 4.52 kilometre aşağısında kaydedildi.
AFAD ERZİNCAN DEPREM BİLGİLERİ
4.9 (Ml)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2026-02-06
Saat:14:16:13 TSİ
Enlem:39.70694 N
Boylam:38.84639 E
Derinlik:4.52 km
ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU: CAN VE MAL KAYBI YOK
Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.