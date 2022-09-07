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Haberler Gündem AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu
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AFAD ekipleri yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde 'yer altından sesler geliyor' iddiası AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Köy merkezine kurulan ivme ölçer sistemi ile sarsıntılar 24 saat takibe alınacak

AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu
AFAD gizemli köyde çalışmalara başladı
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AA

Siirtin merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine, AFAD tarafından bölgeye kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.

Siirtin merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.

Siirtin merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.

Siirtin merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek. AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun başkanlığında, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından jeofizik yüksek mühendisi Kudret Tekin, jeoloji yüksek mühendisleri Turgay Kuru ve Aytaç Apak ile AFAD İl Müdürlüğüne bağlı jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde incelemede bulundu.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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