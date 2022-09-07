AFAD gizemli köyde çalışmalara başladı

Siirtin merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine, AFAD tarafından bölgeye kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.
Siirtin merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.
Siirtin merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.
Siirtin merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek. AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun başkanlığında, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından jeofizik yüksek mühendisi Kudret Tekin, jeoloji yüksek mühendisleri Turgay Kuru ve Aytaç Apak ile AFAD İl Müdürlüğüne bağlı jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde incelemede bulundu.
Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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