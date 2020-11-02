İzmir depremi sonrası AFAD hakkında birçok detay merak ediliyor. AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar AFAD gönüllüsü olma koşullarını ve nasıl başvuru yapabileceklerinin cevabını arıyorlar. İşte AFAD gönüllülüğü hakkında merak edilenler...

AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD BAŞVURU KOŞULLARI

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve 18 yaş ve üzeri olan olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD gönüllü başvurusu ve takibi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Aşağıdaki link üzerinden giriş yaptıktan sonra gönüllülük taahhütnamesini onaylamanız gerekiyor.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURU EKRANI