        Haberler Bilgi Yaşam AFAD 1250 personel alımı başvuru süresi uzatıldı! AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        AFAD personel alımı başvuru süresi uzatıldı! AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1250 personel alımı başvurularının devam ettiğini duyurdu. Henüz başvurusunu tamamlamayanlar verilen süre içinde başvurusunu tamamlayabilir. Kurum bünyesinde, toplamda 77 arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 arama ve kurtarma teknisyeni istihdam edecek. Peki, 2025 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, AFAD personel alımı başvuru tarihi ve detaylar

        Giriş: 12.11.2025 - 13:17 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:42
        AFAD personel alımı başvuruları devam ediyor. Toplamda 1250 AFAD sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular sonucunda, 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni, giriş sınavı (uygulama ve sözlü) ile göreve başlayacak.

        AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1250 sözleşmeli personel alımı yapacak.

        Resmî Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda, AFAD personel alımı başvuruları 13 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

        Başvurular sonucunda, 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni, giriş sınavı (uygulama ve sözlü) ile göreve başlayacak.

        AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Kurum bünyesinde, toplamda 77 arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 arama ve kurtarma teknisyeni istihdam edecek.

        SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AFAD, personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

        UYGULAMA SINAVI YERİ VE TARİHİ

        Uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

        Adaylar, uygulama sınavına katılacakları gün, saat ve sınav adresine ilişkin bilgileri Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

        Başkanlık gerekli görmesi halinde uygulama sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

        SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

        Sözlü sınav 4 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

        Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün,saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

        Başkanlık gerekli görmesi halinde sözlü sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

