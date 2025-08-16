Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AFAD ve Kandilli son depremler listesi 17 Ağustos! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler: AFAD ve Kandilli duyurdu! 17 Ağustos 2025 az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Son olarak Çanakkale ve Balıkesir'de deprem meydana geldi. İşte, 17 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü hakkında bilgiler.

        Giriş: 16.08.2025 - 07:43 Güncelleme: 16.08.2025 - 23:53
        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, en son Çanakkale ve Balıkesir’de deprem oldu. İşte, 17 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        SINDIRGI'DA DEPREM!

        Büyüklük:4.0 (Mw)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-08-16

        Saat:11:21:43 TSİ

        Enlem:39.15083 N

        Boylam:28.18917 E

        Derinlik:7.58 km

        AYVACIK'TA DEPREM OLDU

        Büyüklük:3.5 (Ml)

        Yer:Ayvacık (Çanakkale)

        Tarih:2025-08-16

        Saat:09:01:27 TSİ

        Enlem:39.56444 N

        Boylam:26.10611 E

        Derinlik:11.56 km

        BALIKESİR’DE DEPREM OLDU

        Büyüklük:3.5 (Ml)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-08-16

        Saat:01:08:43 TSİ

        Enlem:39.21111 N

        Boylam:28.17194 E

        Derinlik:10.15 km

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

