AFC Fylde - Dover Athletic maçı ne zaman?

AFC Fylde ve Dover Athletic, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 8 puanlı AFC Fylde 7. sırada bulunuyor, Dover Athletic 4 puana sahip ve 13. sırada. AFC Fylde son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Dover Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 319 kodlu maçı oynayanlar; AFC Fylde galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, Dover Athletic galibiyet oranı 3.40. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

AFC Fylde son haftadaki Aldershot müsabasında 7-1 kazandı.

Dover Athletic ise Chester karşılaşmasında 0-2 kazandı.

AFC Fylde, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. AFC Fylde, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Dover Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Dover Athletic, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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