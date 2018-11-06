AFC Wimbledon - Stevenage karşılaşma önü

AFC Wimbledon ve Stevenage, 06 Kasım 2018 Salı günü İngiltere EFL Trophy Güney Grup G maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:45. 2 puanlı AFC Wimbledon 4. sırada bulunuyor, Stevenage 3 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi AFC Wimbledon, son 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Stevenage, son 4 maçında 1 galibiyet, 3 beraberliklik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 411. İddaa'da AFC Wimbledon kazanır 1.60, berabere biter 3.40, Stevenage kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

AFC Wimbledon önceki hafta Newport County mücadelesinde 1-0 kazandı.

Stevenage ise Accrington Stanley maçında 0-0 berabere kaldı.

AFC Wimbledon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 mağlubiyet aldı. AFC Wimbledon, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Stevenage ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Stevenage, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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