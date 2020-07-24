Afet İnan kimdir?

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Doğum Tarihi: 29.11.1908

Nereli: Yunanistan

Ölüm Tarihi: 08.06.1985 (77 yaşında vefat etti)

Boyu Kaç: Bilinmiyor

Kilosu: Bilinmiyor

Burcu: Yay

Mesleği: Tarihçi, Sosyoloji Profesörü, Öğretmen

Afet İnan’ın Biyografisi

Aile Hayatı:

Tam adı Ayşe Afet İnan'dır. 29 Kasım 1908 yılında Yunanistan'ın Selanik Doirani ilçesinde doğmuştur. Babası Orman Memurluğu görevini yapan İsmailHakkıUzmayŞumnu'dur. Annesi Doirani Müderrisi EmrullahEfendi’nin torunu olan ŞehdaneHanım’dır. Ailesi Balkan Savaşları’ndan sonra Anadolu’ya taşındı. Babası Anadolu'nun birçok yerlerinde Orman Memuru, Müfettişi ve Müdürü olarak çalışmıştır. Daha sonra Bolu Milletvekilliğine seçilmiştir.

Eğitimi:

Afet İnan’ın babası, görevi nedeniyle sürekli tayin edildiğinden yer değiştirmiştir. ilk öğrenimini Adapazarı, Ankara, Mihallıççık (Eskişehir) ve Biga’da yapmıştır. 1920 yılında altı yıllık ilkokul diplomasını almıştır. Afet İnan, Bursa’ da okuduğu Kız Öğretmen okulundan 1925 yılında mezun olmuştur. Daha sonra İzmir’de Redd-i İlhak İlkokulu’nda göreve başlamıştır. Afet İnan, İzmir’de öğretmenlik yaparken Mustafa Kemal Atatürk ile tanışma fırsatı bulmuştur. MustafaKemalAtatürk tarafından Fransızca öğrenmesi için İsviçre’nin Lozan şehrine gönderilmiştir.

Afet İnan, 1927 yılında İsviçre'den döndükten sonra bir süre İstanbul Fransız Kız lisesine (Nötre Dame De Sion) devam edip öğrenim görmüştür.

1929 yılında orta öğrenim tarih öğretmeni olmak için sınava girmiştir ve kazanmıştır. Daha sonra Afet İnan, Ankara Musiki Muallim mektebinde Tarih ve Yurt Bilgisi derslerini okutmak üzere göreve başlamıştır.

Afet İnan, 1933 yılından sonra da Ankara Kız lisesinde görevlendirilmiştir.

Özel Hayatı:

Afet İnan, 1940 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Dr. Rıfat İnan ile evlenmiştir. Afetİnan’ın bu evliliğinden Arı adında bir kızı, Demir adında bir oğlu doğmuştur. Mutlu bir evlilik hayatı olmuştur. Afet İnan, çocuklarının eğitim ve öğretim hayatlarına çok önem verip, kültürlü olmaları için uğraşmıştır.

Kariyeri:

Afet İnan, yabancı okullarda okumuş olduğu tarih kitaplarında Türk Milleti için kullanılan, “barbar ve ikinci derecede ırk” terimlerini çok aşağılayıcı bulmuştur. Türk Milletini yanlış tanıtan bu kitaplara ve millî duygularını rencide ettiği için öğretmenlerine itirazda bulunmuştur. Afet İnan, bu kitabı MustafaKemalAtatürk’e gösterdiği zaman üzerinde ilgi ile durulmuştur. Sonra bu konularda çalışmak üzere tarihçileri bir araya toplayarak vazifeler verilmiştir.

Afet İnan, Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine 3 Nisan 1930 yılında Türk Ocağı’nda Türk kadınlarının seçim haklarına ilişkin bir konferans vermiştir. Bu konferans, Afetİnan’ın verdiği ilk konferanstır. Bu konferans için zamanın en ünlü hatibi HamdullahSuphiBey’den dersler alan Afetİnan’ın ’ın giyeceği elbiseyi bizzat MustafaKemalATATÜRK çizmiştir. Bir de gömleği için kendi pırlanta kol düğmelerini hediye etmiştir.

Afetİnan, 1930 yılında Türk Ocakları Kurultayında Aksaray delegesi olarak tarih üzerinde çalışanlara önem verilmesini teklif etmiştir. Bundan sonra “Türk Tarih ve Medeniyetini ilmî bir surette tetkik ve tetebbu eylemek üzere” Türk Tarih Heyeti teşkil edilmiştir. Afet İnan, orada vazife alarak görev yapmıştır.

1929 yılında Topkapı Sarayı'nı müzeye dönüştürme çalışmaları sırasında bulunan, Pir-i Reis haritasını inceleyen Türk Tarih Cemiyeti heyetinin içinde yer alan Afetİnan, haritanın dünyada tanıtılması için çalışmıştır.

1931-1941 yılları arasında liselerde okutulan kitabın yazımında Afetİnan da yer almıştır.

15 Nisan 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve 1935 yılında da Türk Tarih Kurumu adını alan bu teşekkülün, önde gelen bir numaralı kurucu üyesi olarak çalışmalara katılan Afetİnan, yayınlarda da bulunmuştur.

Afet İnan, 1930'lu yılların başlarında "Türk ırkının kafatasını tespit etme" çalışmaları yürütmüştür. Bu çalışmalar doğrultusunda Türkiye’nin pek çok yerinde mezarlar açılmıştır ve kafatasları ölçülmüştür. Tarihçiler arasında MimarSinan'ın Türk mü yoksa Ermeni veya Rum asıllı mı olduğu konusunda tartışma çıkınca Afetİnan, Türk olduğunu iddia etmiştir ve mezarının açılarak kafatasının ölçülmesini, sonucun Mustafa Kemal Atatürk’e sunulmasını önerdi.

Tartışmaları izleyen MustafaKemal Atatürk ise 2 Temmuz 1935 yılında,bir kâğıt üstüne MimarSinan'ın bir heykelinin yaptırılmasını istediği notunu düşerek, MimarSinan'a sahip çıkmıştır.

1 Ağustos 1935 günü bu ölçüm yapıldı ve sonuç Mimar Sinan'ın brakisefal kafatasına sahip olduğunu gösterdi. Yani Türk olduğu kanıtlanmış..!1935 yılında Ankara’da kurulması öngörülen Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Afetİnan’a da öğretim üyesi görevi verilmesi teklif edilmiştir. Fakat Afetİnan, yüksek öğrenimini ve doktorasını yapmadan bu teklifi kabul edemeyeceğini bildirmiştir.

Afet İnan, daha sonra Cenevre Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Bilimler Fakültesi’nin yakın çağ ve Modern Tarih bölümüne kaydolmuştur. Burada öğrenim hayatına devam etmiştir. Lisans tezi olarak “Türk Osmanlı Devrinin Ekonomik Tarihi” ni sunduktan sonra, bütün derslerin sınavlarını geçmiştir.

Sonra Afet İnan,1938 yılının Temmuz ayında mezun olmuştur. Doktora için diğer sınavları da geçerek tez savunmasını yapmıştır. Afet İnan, 1939 yılının Temmuz ayında “Sosyoloji Doktoru” unvanını almıştır.

1942 yılında doçentlik sınavını geçen Afetİnan, bu unvanı ile derslerini vermeye devam etmiştir. Afet İnan, 1950 yılında sınavını vererek “Profesör” olmuştur.

Afet İnan, yurda döndükten sonra Kız Lisesindeki derslerine devam etmiştir. Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesinde Doçent vekili olarak atanmıştır.

1950 yılından sonraki eğitim ve öğretim dönemlerinde, Ankara Fen Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara Harp okulunda Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi konularında dersler vermiştir.

Afet İnan Tarih ve Sosyoloji çalışmaları yanında, Atatürk’e ilişkin araştırmalar da yapmıştır ve bunları kitap olarak yayınlamıştır.

1961-1962 yıllarında İngiltere’de incelemeler yapmıştır.

1955-1979 arasında da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda Türk Tarih Kurumu’nu temsil etmiştir.

Ankara Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrim Tarihi kürsüsü başkanlığını yapmıştır. Afet İnan, 1977 yılında bu görevde iken kendi isteğiyle emekli olmuştur.

Afet İnan, üyesi olduğu Uluslararası kuruluşların da dış memleketlerdeki toplantılarında, özellikle Türk Medeniyetine, Tük Medeni Tarihine ve Türk Cumhuriyeti'ne ait kitapları yabancı dillerde yayınlanmıştır.

Afet İnan’ın, Türk Kadın Hakları üzerindeki kitabı UNESCO tarafından 1962 yılında Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanmıştır. Daha sonra “Courrier” dergisinde dokuz dile çevrilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk vasiyetnamesinde Afet İnan için; “yaşadığı müddetçe ayda 800 lira verilecektir” diye vasiyette bulunmuştur.

Afetİnan, 8 Haziran 1985 tarihinde 77 yaşında iken, Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetmiştir. Cenazesi Ankara'da defnedilmiştir.

Eserleri:

Türk Tarihinin Ana Hatları (1930)

Mimar Sinan (1937)

Türkiye Halkının Antropolojik Karakterleri ve Türkiye Tarihi (1947)

Atatürk’ten Hatıralar (1950)

“Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti (1956)

Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (1958)

Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri (1964)

Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları (1968)

Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1972)

İzmir İktisat Kongresi, 1923 (1982)

Kurucusu ve Üyesi Olduğu Dernekler:

Türkiye’dekiDernekler:

Türk Tarih Kurumu (kurucu ve yönetici)

Çocuk Haklarını Koruma Derneği (kurucu)

Türk Kadının Sosyal Hayatı Tetkik Kurumu

Milli Kütüphane’ye Yardım Derneği

YurtdışındakiDernekler :

Cenevre Tarih ve Arkeoloji Topluluğu (Cenevre, 1936)

Uluslararası Antropoloji Enstitüsü (Paris, 1937)

Uluslararası Kadınlar Birliği (Kopenhag)

Avrupa Kültürü Cemiyeti (Venedik, 1957)

Afet İnan’ın, bugünlere örnek olan sade yaşamını kızı Arıİnan şöyle bir açıklama: “Yaşamında daima sadeliği yeğlerdi. Şatafat ve lüks, onun için değersizdi. Ömründe hiç makyaj yapmamıştı. Kıyafetleri de hep sade idi. İlk maaşı ile aldığı inci küpeleri ve yüzüğü tek süsü idi. İlişkilerinde de hep mesafeli idi. Annemin yaşam amacı galiba hep çalışmaktı. Kimsenin boş oturmasını, hele hele kendisini geliştirmek için bir şeyler yapmamasını kabul edemezdi” ile anlatmıştır.