        Haberler Kültür-Sanat 'Afgan Kızı'nın fotoğrafçısı Pera Müzesi'nde

        'Afgan Kızı'nın fotoğrafçısı Pera Müzesi’nde

        Pera Müzesi, 212 Photography Istanbul kapsamında, fotoğraf sanatının efsane ismi Steve McCurry'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Afgan Kızı fotoğrafıyla hafızalara kazınan McCurry, 28 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Steve McCurry: Dünyaya Açık Gözler başlıklı söyleşide, yarım yüzyılı aşan kariyerinin izinde fotoğrafın etik, estetik ve hikâye anlatıcılığına dair birikimini sanatseverlerle paylaşacak

        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 10:51 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:51
        'Afgan Kızı'nın fotoğrafçısı Pera Müzesi'nde
        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 212 Photography Istanbul kapsamında gerçekleşen ve The Haunted Eye sergisine eşlik eden Steve McCurry: Dünyaya Açık Gözler söyleşisine ev sahipliği yapıyor.

        The Haunted Eye sergisinin küratörü Anne Morin moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte McCurry, elli yılı aşkın kariyerinin izinde fotoğrafçılığın etik ve estetik boyutlarından görsel hikâye anlatıcılığına kadar geniş bir yelpazede deneyimlerini paylaşacak.

        Katılımcılar, sanatçının ikonik karelerinin yanı sıra daha az bilinen çalışmalarını da keşfetme fırsatı bulacak.

        #resim#1297389#

        'AFGAN KIZI'NDAN GÜNÜMÜZE

        REKLAM

        Steve McCurry, 1985’te National Geographic kapağında yer alan ve modern fotoğraf tarihinin en ikonik karelerinden biri haline gelen “Afgan Kızı” (“Afghan Girl”) portresiyle tanınıyor. Bu unutulmaz fotoğrafın yanı sıra McCurry, farklı kültürleri ve insan hikâyelerini belgeleyen çalışmalarıyla çağdaş fotoğrafçılığın en kapsamlı görsel arşivlerinden birini oluşturdu.

        Katılımın ücretsiz olacağı Steve McCurry: Dünyaya Açık Gözler başlıklı söyleşi, 28 Eylül Pazar saat 18.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

        Söyleşi için rezervasyonlar www.212photographyistanbul.com adresinden yapılabilir.

        Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek İngilizce dilindeki etkinlik ücretsizdir ve kapasite sınırlıdır.

