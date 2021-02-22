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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, BBC'ye konuştu: NATO, barış için fırsat penceresi açtı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, NATO'nun ülkeden asker çekme konusunda nihai kararını vermediği açıklamasını değerlendirdi. BBC'ye konuşan Gani, "Barış sürecini hızlandırmak için bir fırsat penceresi açıldı" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, BBC'ye konuştu: NATO, barış için fırsat penceresi açtı
BBC TÜRKÇE
- BBC
Eşref Gani, Kabil'deki başkanlık sarayında Lyse Doucet'e konuştu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, NATO'nun ülkeden asker çekme konusunda nihai kararını vermediği açıklamasını değerlendirdi. BBC'ye konuşan Gani, "Barış sürecini hızlandırmak için bir fırsat penceresi açıldı" dedi. Gani, "Geleceği bir masanın arkasında oturmuş, hayal kuranlar değil, Afgan halkı belirleyecek" diye konuştu.

NATO'nun Afganistan'da 10 bine yakın askeri bulunuyor. ABD ve Taliban arasında yapılan anlaşmaya göre bu birliklerin 20 yıllık aradan sonra, Mayıs ayında çekilmeleri planlanıyor.

Ancak Taliban'ın saldırılarını artırabileceği kaygıları var.

Eşref Gani, NATO'nun açıklamasının "çatışmanın tüm taraflarının yeniden hesap yapması ve kendilerinin uzun süre önce vardığı bir sonuca, güç kullanmanın çözüm olmadığı sonucuna varması için bir fırsat sağladığını" söyledi. Gani, "Siyasi bir çözüme ulaşmalıyız" dedi.

Gani kaç yabancı askere ne kadar süre ihtiyaç duyulacağına yönelik bir soruya ise "Bu, savaşın yoğunluğuna bağlı" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, halen selefi Donald Trump tarafından yapılan anlaşmayı inceliyor. Afganistan'daki yabancı askerlerin çoğu ABD askeri değil. Ancak ABD desteğini çekerse, NATO operasyonunun sürmesi de zorlaşacak.

2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra ABD güçleri Taliban iktidarını devirmek için Afganistan'ı işgal etti. Ancak örgüt yeniden güç kazandı ve 2018'de ülkenin üçte ikisinden fazlasında faal hale geldi.

ABD-Taliban anlaşmasından dışlanan Gani, yeni ABD yönetimiyle ilişkisinden ve uluslararası toplumun Afganistan'ın geleceği konusunda yakaladığı "yeni ahenkten" memnun olduğunu söyledi.

Ancak Gani Afganistan'da bir iç savaşa sürüklenilmesine yönelik kaygılar olduğunu, iki tarafın da savaşa hazırlandığını da kabul etti.

Taliban'ın askeri bir zafer kazanacağı yolundaki görüşleri ise reddeden Gani, "Burası Vietnam değil. Hükümet çökmüyor" dedi.

Gani'ye ülkesinde, Taliban'ı yeniden iktidara getirecek bir geçici yönetim kurması ve böylece iç savaş ile kaostan kaçınılması çağrıları yapılıyor.

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