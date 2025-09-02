Afganistan'da deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor! 2 Eylül 2025 Afganistan'da son durum nedir?
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar ölü sayısının 1000'i aştığı belirlenirken, yerel yetkililer, bu depremin ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı. Birleşmiş Milletler, depremle ilgili yayınladığı raporda en az 12 bin kişinin depremden etkilendiğini belirtti. Peki, Afganistan'da deprem sonrası son durum nedir? İşte, detaylar...
1 Eylül 2025 günü Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı. Edinilen son bilgilere göre, ölü sayısı 1000'i aşarken, arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği belirtildi. İşte, Afganistan depremi sonrası son durum...
AFGANİSTAN'DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad yakınlarında 6 büyüklüğünde, yerel saat ile 23.47'de bir deprem meydana geldi. Celalabad ilçesinin 27 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerden 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.
Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili de gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde yer aldığını, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.
AFGANİSTAN'DA SON DURUM NEDİR?
Afganistan Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1124'e yükseldiği, 3 bin 251 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, ayrıca 8 binden fazla evin de depremde yıkıldığı kaydedildi.
Afgan Kızılayı, ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü kaydeden yetkililer, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğinin altını çizdi.
DEPREMDEN 12 BİN KİŞİ ETKİLENDİ! ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'da yaşanan ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan depreme ilişkin bir rapor paylaştı. Raporda, dün yerel saatle 23.47'de yaşanan 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Celalabad şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusundaki Kama ilçesi olduğu kaydedildi. Raporda, "İlk veriler Kunar, Lağman, Nangerhar ve Nuristan olmak üzere 4 ilde en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini, tahmini 2 bin kişinin de yaralandığını gösteriyor. Yaralıların çoğu, kayalar ve heyelanlar nedeniyle ana ulaşım yolları kapanmış, ücra ve dağlık bölgelerde yaşıyor" ifadeleri kullanıldı.
Raporda, ilk verilerin 12 bin civarında kişinin depremden doğrudan etkilendiğini gösterdiği belirtilerek, arama kurtarma ekipleri etkilenen bölgelere ulaştıkça can kaybının artmasının beklendiği bildirildi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yetkililer, depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı Kunar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi.
TÜRK KIZILAY AFGANİSTAN'DA
Türk Kızılay, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Afganistan'da saha faaliyetlerine katılmak üzere ekiplerin görevlendirildiğini bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen depremle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.
Afganistan Delegasyonu Başkanlığı ve Afgan Kızılayı ile sürekli koordinasyon içerisinde olunduğu aktarılan açıklamada, Afgan Kızılayı ile Jalalabad ve Kunar'daki saha faaliyetlerine katılmaları için Türk Kızılay ekiplerinin sahada görevlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, depreme acil ve ilk müdahale kapsamında Türk Kızılay Delegasyon Başkanlığına 50 bin dolarlık kaynak ayrıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda yerelden temin edilerek sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Sıcak yemek dağıtımlarının bugün başlaması planlanıyor. İhtiyaçlara göre gıda ve gıda dışı yardım malzemesi temini sağlanacak. Bu yardımların da Afgan ordusunun desteğiyle hazırlanan helikopterlerle bugün akşam saatlerinde ulaşılamayan köylere gönderilmesi planlanıyor.
Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığına ek olarak Türkiye'den 2 personel de sahadaki çalışmalara destek olmak amacıyla görevlendirildi. Afet nedeniyle bölgede acil olarak arama ve kurtarma ekip ve ekipmanlarına, tıbbi desteğe, barınma malzemelerine, gıda ve içme suyuna ihtiyaç duyuluyor."