'Afife' 14 Eylül'de Zorlu PSM'de prömiyer yapacak

Zorlu PSM’de bu hafta, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla yılın merakla beklenen oyunu ‘Afife’ başlıyor. Başrolündeki Demet Evgar’a sahnede Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş ve İdil Sivritepe gibi oyuncuların eşlik ettiği Afife 14 Eylül akşamı Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirerek seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

“Lightning”, “Hideous” ve “Parfume” şarkılarıyla milyonlarca dinlemeye ulaşarak müzikseverlerin büyük ilgisini çeken mehro, Garanti BBVA Konserleri kapsamında 12 Eylül'de Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak.

Öte yandan Shinehouse Theatre, “The Whisper of the Waves” gösterisini sosyal meseleler ve teatral şiirsellik arasında güzel bir denge kurarak sahneye taşımaya hazırlanırken, geçtiğimiz sezonlarda her gösterisi büyük ilgi gören BabyConcerts, 14 Eylül’de Zorlu PSM’de miniklere ve her yaştan katılımcıya klasik müziği sevdirmeye devam ediyor.

THE WHISPER OF THE WAVES // 14 EYLÜL // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Shinehouse Theatre, The Whisper of the Waves gösterisini sosyal meseleler ve teatral şiirsellik arasında güzel bir denge kurarak sahneye taşıyor. The Whisper Of The Waves 14 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde!