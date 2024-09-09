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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Afife' 14 Eylül'de Zorlu PSM'de prömiyer yapacak

        'Afife' 14 Eylül'de Zorlu PSM'de prömiyer yapacak

        Demet Evgar, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş ve İdil Sivritepe'nin rol aldığı yeni sezonun merakla beklenen oyunu 'Afife' 14 Eylül akşamı Zorlu PSM'de prömiyerini gerçekleştirerek seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 00:13 Güncelleme: 09.09.2024 - 00:13
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        'Afife' 14 Eylül'de prömiyer yapacak
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        Zorlu PSM’de bu hafta, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla yılın merakla beklenen oyunu ‘Afife’ başlıyor. Başrolündeki Demet Evgar’a sahnede Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş ve İdil Sivritepe gibi oyuncuların eşlik ettiği Afife 14 Eylül akşamı Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirerek seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

        “Lightning”, “Hideous” ve “Parfume” şarkılarıyla milyonlarca dinlemeye ulaşarak müzikseverlerin büyük ilgisini çeken mehro, Garanti BBVA Konserleri kapsamında 12 Eylül'de Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak.

        Zorlu PSM’de açık hava keyfi devam ediyor. Sevilen açık hava mekanı Vestel Amfi’de, 9 Eylül’de Pluxee'nin katkılarıyla ve Başka Sinema iş birliğiyle Petzold’un ‘Afire’ filmi izleyicilerini beklerken 10 Eylül’de Aslı Tan Sevgen ve 12 Eylül’de Mert Batıgün DJ performanslarıyla tempoyu yükseltiyor.

        Öte yandan Shinehouse Theatre, “The Whisper of the Waves” gösterisini sosyal meseleler ve teatral şiirsellik arasında güzel bir denge kurarak sahneye taşımaya hazırlanırken, geçtiğimiz sezonlarda her gösterisi büyük ilgi gören BabyConcerts, 14 Eylül’de Zorlu PSM’de miniklere ve her yaştan katılımcıya klasik müziği sevdirmeye devam ediyor.

        9-15 EYLÜL HAFTASI ETKİNLİKLERİ

        PLUXEE SİNEMA GÜNLERİNİ SUNAR: AFIRE // 9 EYLÜL // VESTEL AMFİ // 21.00

        “Afire”, Pluxee'nin katkılarıyla ve Başka Sinema iş birliği ile Zorlu PSM Vestel Amfi’de izleyicileriyle buluşuyor. Baltık Denizi kıyısındaki bir tatil evinde kalan bir grup arkadaş, çevrelerindeki kurak ormanda yangın çıkınca duygularına hâkim olamaz…“Afire”ı, Vestel Amfi’nin keyifli atmosferinde ve dev ekranında izleme fırsatını kaçırmayın.

        DJ PARTY: ASİL TAN SEVGEN // 10 EYLÜL // VESTEL AMFİ // 19.00

        Asil Tan Sevgen, 10 Eylül'de Zorlu PSM'nin sevilen açık hava mekanı Vestel Amfi'de performans sergilemek üzere Vestel Amfi’ye geliyor.

        DJ PARTY: MERT BATIGÜN // 12 EYLÜL // VESTEL AMFİ // 19.00

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        Mert Batıgün, 12 Eylül'de Zorlu PSM'nin sevilen açık hava mekanı Vestel Amfi'de sahne alıyor.

        GARANTİ BBVA KONSERLERİ: MEHRO // 12 EYLÜL // %100 STUDIO // 21.30

        “Lightning”, “Hideous” ve “Parfume” şarkılarıyla milyonlarca dinlemeye ulaşarak müzikseverlerin büyük ilgisini çeken mehro, büyüleyici şarkı sözleri ve benzersiz sesiyle %100 Studio’da müzikseverlerle buluşmaya geliyor. Garanti BBVA Konserleri kapsamında 12 Eylül'de Zorlu PSM’ye gelen genç müzisyen, %100 Studio sahnesinde dinleyenleri buğulu sesinde kaybolmaya davet ediyor.

        BABYCONCERTS İLE MEVSİMLER – SONBAHAR // 14 EYLÜL // VESTEL AMFİ // 11.00-14.00

        BabyConcerts yeni sezonda da Zorlu PSM’de miniklere klasik müziği sevdirmeye devam ediyor. Dört müzisyenin canlı performansı ile gerçekleşecek klasik müzik konserinde küçük sanatseverler A.Vivaldi, W.A.Mozart, G.Rossini, G.Bizet gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini bir sonbahar masalının içinde dinleme imkanı bulacak. Vivaldi’nin ünlü Dört Mevsim’inden parçalara yer verilecek programda minikler gerçek bir balerinle de yakından tanışacak.

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        KAAN SEKBAN STAND UP // 14 EYLÜL // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.00

        Kaan Sekban, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor.

        AFİFE // 14-15 EYLÜL // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

        Demet Evgar’ın başrolünde olduğu, Serdar Biliş’in rejisörlüğünde ve Kia'nın sunduğu “Afife”, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Prömiyerini 14 Eylül akşamı gerçekleştirecek olan ‘Afife’ tiyatroseverleri Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne bekliyor.

        THE WHISPER OF THE WAVES // 14 EYLÜL // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

        Shinehouse Theatre, The Whisper of the Waves gösterisini sosyal meseleler ve teatral şiirsellik arasında güzel bir denge kurarak sahneye taşıyor. The Whisper Of The Waves 14 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde!

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        #demet evgar
        #Zorlu PSM
        #Afife
        #tiyatro
        #etkinlik
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