‘Afife’ 17-18 Kasım'da sahnede

‘Afife’, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla yeni sezon temsilleriyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Kadının sahnede var olma mücadelesini çağdaş bir yorumla ele alan oyun, 17 ve 18 Kasım’da tiyatroseverlerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in üstlendiği yapımda, Demet Evgâr, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Ekremcan Arslandağ, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Bilge Çınar ve Atılgan Gümüş gibi usta ve genç isimler sahneye çıkıyor.

Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden biri olan Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü’ne layık görülen Afife; güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici rejisi ve sahnede yarattığı duygusal derinlikle tiyatro dünyasında yankı uyandıran Afife Türkiye turnesine başlıyor. Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde iki sezondur kapalı gişe oynayan Afife, bu sezon ilk kez İstanbul dışına çıkarak tiyatroseverlerle Türkiye genelinde buluşmaya hazırlanıyor. 27–28 Şubat tarihlerinde toplam üç temsille Ankara ATO Congresium’da sahnelenecek oyun, ilham veren hikayesini farklı şehirlerdeki izleyicilere taşımaya başlıyor.

Müziklerini Tuluğ Tırpan’ın bestelediği ve canlı orkestra eşliğinde sahnelenen ‘Afife’nin şarkılarından biri ise Sezen Aksu tarafından bu proje için özel olarak yazılan Afife’nin hikâyesi, işgal altındaki İstanbul’da çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında şekilleniyor.

Kadının sahnedeki görünürlüğüne engel koyan düzene karşı bir başkaldırı olarak kurgulanan bu güçlü yapım, Afife Jale’nin sahnede olma arzusunu ve cesur direnişini bugünün izleyicisine aktarıyor.

‘Afife’nin 17 ve 18 Kasım 2025 tarihli biletleri passo’da satışa çıktı.