Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın 26. son bölümünün dün akşam ekranlara gelmesinin ardından 27. yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından merak edilmeye başladı. İşte Afili Aşk 26. bölüm özeti ve 27. bölüm fragmanı...

AFİLİ AŞK 26. BÖLÜM ÖZET

Şirkete gelen eğitim koçu ‘’güven’’ üzerine testler yapar ve Kerem bu testlerde sınıfta kalır. Kerem Ayşe’nin radarına takılmıştır bir kere, artık gözü Kerem’in üstündedir. Üstüne bir de Kerem ve Volkan’a sürpriz bir arkadaş ziyaretiyle gündeme gelen bekârlığa veda partisi işleri daha çok karıştıracaktır.

Bu işin peşini bırakmayan Gonca ve Ayşe, onları yakın takibe alır ve sonunda manzara tam da tahmin ettikleri gibi çıkar!

Peki Kerem bu işin içinden nasıl sıyrılacaktır? Ayşe, onu affedecek midir?

AFİLİ AŞK 27. BÖLÜM FRAGMANI

Arkadaşının bekarlığa veda partisi yüzünden Ayşe'yle arası bozulan Kerem için işler daha da karışık bir hal almaya başlıyor. Arkadaşı tarafından esir alınan Volkan, Kerem'den onu kurtarmasını istiyor. Ayşe'yle birlikte Volkan'ın yanına giden Kerem, tüm bu olanların suçlusu olarak arkadaşını görüyor ve kendini aklıyor. Ancak bu gelişmeler yaşanırken Mete'nin nişanlısı yüzük atıyor ve Ayşe'yle bir araya geliyor. Ayşe'ye verdiği liste ise olayların akışını tamamen değiştiriyor. Bundan sonra Kerem'in adımlarına karşılık, Ayşe de yeni planlar yapmaya başlıyor. İkili arasında liste krizi baş gösteriyor!