Afili Aşk neden bitti? Soruları izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk 38. bölümünde izleyicisine veda edecek.

AFİLİ AŞK NEDEN BİTTİ?

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk'in aldığı romantik komedi türündeki dizi Afili Aşk'ın senaryo konusunda sıkıntı yaşamaya başlaması sebebiyle final yapma kararı aldığı iddia edildi.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kerem ve Ayşe sonunda nikah masasına oturur ve bu defa her şey gerçektir... Ayşe'nin hamilelik haberi doğru çıkınca soluğu nikah masasında alan ikili, artık yalansız ve gerçek bir evlilikle hayatlarını birleştirme kararı alır. Bu defa ailelerin de desteğini alan iki aşık sonsuz mutluluk için imzalarını atacaktır.

AFİLİ AŞK KONUSU

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir. Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur. Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.