        Haberler Spor Transfer Afonso Sousa Samsunspor’da - Futbol Haberleri

        Afonso Sousa Samsunspor’da

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Lech Poznan'dan Portekizli 10 numara Afonso Sousa'yı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı ekip bu transfer için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 17:19 Güncelleme: 15.08.2025 - 17:19
        Samsunspor Afonso Sousa'yı duyurdu!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Portekizli futbolcu Afonso Sousa’yı kadrosuna kattı.

        Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda Afonso’nun transferi, "Avrupa yolculuğumuzda takımımızın yeni üyesi: Afonso Sousa" ifadeleriyle hazırlanan video ile duyuruldu.

        Kırmızı-beyazlı Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

        AFONSO SOUSA KİMDİR?

        Porto altyapısında yetişen 25 yaşındaki Sousa, Portekiz’in tüm alt yaş milli takımlarında forma giydi. 2022 yılında Portekiz ekibi B SAD’dan Polonya ekibi Lech Poznan’a 1,2 milyon euro bedelle transfer olan Sousa kariyerinde 199 maça çıkıp 39 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

        PANATHINAIKOS MAÇLARINDA OYNAYAMAYACAK

        Bu sezon Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giyen Portekizli yıldız oyuncu, bu nedenle Samsunspor’un Panathinaikos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde forma giyemeyecek. Sousa, Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi aşamasında kadroya dahil edilebilecek.

