        Afra Saraçoğlu'nun bir dizideki sahnesi Brezilya'daki üniversitelerde ders olarak okutuluyor

        Afra Saraçoğlu'nun 6 yıl önce başrolünde yer aldığı 'Kardeş Çocukları' dizisindeki kömürlük sahnesinin Brezilya'da üniversitelerde ders olarak okutulduğu öğrenildi

        Giriş: 14.08.2025 - 17:31 Güncelleme: 14.08.2025 - 17:37
        Brezilya'daki üniversitelerde ders olarak okutuluyor
        2019 yılında çekilen Kardeş Çocukları dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, canlandırdığı 'Hayat' rolü ile dikkat çekmişti.

        Afra Saraçoğlu'nun bu dizide kömürlük sahnesindeki performansı, Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesi derslerinde oyunculuk ve mimik tekniği örneği olarak okutulmaya başlandı.

        Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan bir öğrenci, Afra Saraçoğlu’nun 2019’da yayınlanan Kardeş Çocukları dizisindeki hafızalara kazınan kömürlük sahnesini seçti. Hazırladığı analiz raporu profesörün seçtiği en iyi üç çalışma arasına girmeyi başardı. Afra Saraçoğlu'nun mimik ve oyunculuk teknikleri derslerde öğrencilere izletilmeye başladı.

        #Afra Saraçoğlu
        #brezilya
