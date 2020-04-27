Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 1500’e yaklaştı

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada son 24 saatte bin 600 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 31 bin 933 oldu.

Afrika’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünden bu yana 49 kişi artarak, 1423’e ulaştı.

Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 9 bin 566'ya yükseldi.

Afrika kıtasında vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili ve Cibuti oldu.

- Çin’den test kiti ve solunum cihazı geliyor

Öte yandan Çinli iş adamı Jack Ma’nın Afrika Birliği'ne bağışladığı 4,6 milyon maske, 500 bin test kiti ve 300 solunum cihazının bugün Etiyopya’ya ulaşacağı öğrenildi.

Salgını bitirmek için test uygulamasını genişleteceğini açıklayan Africa CDC, yeni gelen solunum cihazlarının dağıtımında hiç cihazın bulunmadığı ülkelerin önceleneceğini açıklamıştı.

- Kübalı doktorlar Güney Afrika’da

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı da ülkedeki salgınla mücadeleye destek olması için Küba’dan yeni bir doktor ekibinin geldiğini duyurdu.

İçerisinde farklı branşlardan uzmanların yer aldığı ekip, yerel sağlık çalışanlarına destek verecek.