Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Afrika Kupası'nda Fas ve Mali son 16'da! - Futbol Haberleri

        Afrika Kupası'nda Fas ve Mali son 16'da!

        Afrika Uluslar Ligi A Grubu'nda Fas, Zambiya'yı 3-0 mağlup ederek 7 puanla lider oldu ve üst tura yükseldi. Mali ise Komorlar ile berabere kalarak grubu ikinci sırada tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 00:29 Güncelleme: 30.12.2025 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fas ve Mali son 16'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) A Grubu mücadeleleri tamamlandı.

        Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda ev sahibi Fas ile Zambiya karşılaştı.

        Maçın 9. dakikasında Ayoub El Kaabi ile öne geçen Fas, 27. dakikada Brahim Diaz ile farkı 2'ye çıkardı.

        İkinci yarıya da hızlı başlayan Fas, 50. dakikada Ayoub El Kaabi ile bir gol daha bularak maçı 3-0 kazandı.

        Günün diğer maçında Komorlar ile Mali, Kazablanka'nın V. Muhammed Stadı'nda 0-0 berabere kaldı.

        Mali'de Amadou Haidara, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

        Oynanan üçüncü maçların ardından A Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Fas ve 3 puanla ikinci sırayı alan Mali, son 16 turuna kaldı.

        Komorlar, 2 puanla üçüncü, aynı puana sahip Zambiya ise son sırada yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları