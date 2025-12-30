Afrika Kupası'nda Fas ve Mali son 16'da! Afrika Uluslar Ligi A Grubu'nda Fas, Zambiya'yı 3-0 mağlup ederek 7 puanla lider oldu ve üst tura yükseldi. Mali ise Komorlar ile berabere kalarak grubu ikinci sırada tamamladı

Anadolu Ajansı Giriş: 30.12.2025 - 00:29 Güncelleme: 30.12.2025 - 00:29 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL