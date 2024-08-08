Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Afrika savanaları değil Mustafakemalpaşa

        Afrika savanaları değil Mustafakemalpaşa

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sıcak yaz aylarında serinlemek için çaya giren mandalar, Afrika savanalarındaki bufalo sürülerini andırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:38 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mustafakemalpaşa Çayı'nın Uluabat Gölü'ne döküldüğü havzada bulunan kırsal Karaoğlan Mahallesi'nde yüzyıllardır manda yetiştiriliyor.

        2

        Meralarda beslenen mandaların günlük sağılanlarına çayın etrafında çobanlar tarafından bakılıyor. Erkek ve büyüme aşamasındaki hayvanlar ise göl kıyısındaki meralarda ilkbahardan sonbahara kadar otlatılıyor.

        3

        Besin içeriği ve kalitesiyle tercih edilen manda eti, sütü ve yoğurdu, Karaoğlan'dan yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

        4

        Mustafakemalpaşa Çayı bölgesindeki meralarda otlayan mandalar, sıcak yaz günlerinde sulak alanlara girerek serinliyor.

        5

        Mandaların sürü halinde suya girip, Afrika savanalarındaki (tropikal iklim bölgesine özgü bitki örtüsü, Ekvator kuşağındaki otsu bitkilerle kaplı çayırlar) bufalo sürülerini andırdığı anlar, dronla kaydedildi.

        6

        "SU OLMASA MANDA OLMAZ"

        Karaoğlan sakinlerinden 60 yaşındaki Mehmet Kızıl, mandacılığı gelecek kuşaklara aktarmak için uğraştıklarını söyledi.

        7

        Köyde 3'üncü, 5'inci kuşak mandacılık yapan ailelerin bulunduğunu belirten Kızıl, mandacılığı milli servet olarak gördüğünü dile getirdi.

        8

        Mahallenin etrafından geçen akarsuların mandacılığı kolaylaştırdığını vurgulayan Kızıl, şunları söyledi:

        9

        "Anadolu mandacılığını devam ettirmeye uğraşıyoruz. Mustafakemalpaşa Çayı'nın Uluabat Gölü'ne döküldüğü noktalar bizim için çok büyük bir avantaj. Mandalar burada yatar, kendini serinletir.

        10

        Meradan suya koştuğu zaman Afrika'daki aslanların kovaladığı bufalo sürüsüne benzer. Burada belgesellerde izlediğimiz Afrika'yı görmüş gibi oluruz. Manda zaten su sığırıdır. Su olmasa manda olmaz. Mandanın olduğu yerde su vardır. İkisi birbirini tamamlar."

        11

        59 yaşındaki Hüseyin Kırmızı ise dedesinden bu yana üç kuşaktır mandacılıkla uğraştıklarını, kendilerine miras kalan mesleği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

        12

        "Kolay bir iş olan mandacılıkta hayvanın meraya gitmesinin yeterli olduğunu" belirten Kırmızı, "Diğer hayvanlara benzemiyor. Nesli artık tükeniyor. Bizim köyümüzde bile sayıları azaldı" dedi.

        13

        Başka bir işte çalışan oğlunun da manda yetiştiriciliğine meraklı olduğunu, emekliye ayrıldıktan sonra yapabileceğini dile getiren Kırmızı, mandacılığı yaşatmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

        14
        15
        16
        17
        #Mustafakemalpaşa
        #Afrika savanaları
        #Bursa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox