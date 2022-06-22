Afrikalı çocuklar için pedal çeviriyorlar 0:00 / 0:00

İHA

Pandemi nedeniyle son yıllarda ara verilen bisiklet turunun 9. ayağı başkentten start aldı. Ankara’dan yola çıkan grup Afrikalı çocuklar yararına pedal çevirecek. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün mola veren grup, Hititlerin başkenti Hattuşa’da konakladıktan sonra Amasya ve Tokat üzerinden Giresuna ulaşacak.





“Ride25 Pioneers” bisiklet grubunun Türkiye turu çerçevesinde Sungurlu’ya geldiklerini dile getiren tur rehberi Sedat Kırkan, “Ride25 Pioneers” bisiklet grubunun bisiklet organizasyonu için Sungurlu’dayız. 4 yıl önce İstanbul-Ankaara ayağı yapılmış olan bir organizayonu bu sene 2022 yılında Ankara başlangıçlı, Giresun’da bitecek. Bugün durağımız Sungurlu. Öğlen yemeği için şuan mola verdik. Akşam ise Boğazkale’de konaklayacağız. 5 günlük bir organizasyon. 22 Haziran’da başladı, 26 Haziranda sona erecek” dedi.

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