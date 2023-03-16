Afşin'in 600 yıllık Ömer Ağa Konağı depremlerde ayakta kaldı

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AA

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı Afşin'de yaklaşık 600 yıl önce inşa edilen konak, ayakta kalmayı başardı. Pınarbaşı Mahallesi'ndeki iki katlı konak, şiddetli sarsıntılara rağmen yıkıma uğramadı. Ahşap tavanlı ve avlulu taş konaklar sınıfında yer alan yapının dış cephesi, iç duvarları ve taşıyıcı direkleri de zarar görmedi.

"HAFİF DİYEBİLECEĞİMİZ HASARI BİLE YOK" Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, depremlerin Afşin'i geniş çapta etkilediğini söyledi. İlçedeki bina stokunun yüzde 40'ını kaybettiklerini aktaran Güven, "Tescilli eserlerimizden Ömer Ağa Konağı ayakta kaldı. Restorasyonu yapılmıştı. Herhangi bir hasar yok. Hafif diyebileceğimiz hasarı bile yok" dedi. Güven, depremin ardından konağı bazı acil toplantılarda kullandıklarına da değinerek, "Yatay mimarinin önemini bir kez daha görmüş olduk. Ecdadımızdan günümüze gelen ata yadigarı konak ayakta. Afşinlilere hizmet vermeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

ÖMER AĞA KONAĞI Dulkadiroğulları Beyliği döneminde 1430’lu yıllarda Nasureddin Mehmed Bey zamanında inşa edilen konak, Afşin'de günümüze kadar tespit edilen tüm tarihi evler arasında en eskisi olma özelliğine sahip. Afşin'in ilk belediye başkanı Mehmed Ağa'dan oğlu Ömer Ağa'ya (Akkaya) devrolan ve günümüzde Ömer Ağa Konağı olarak anılan tarihi yapının tavan ve kapıların tamamı ile duvar döşemelerinin büyük kısmında ahşap malzeme bulunuyor. Afşin Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle 2017'de restore edilen ve Kültür Varlıklarını Koruma Genel Kurulunca tescillenen konak, ilçenin kültürel ve etnografik değerlerinin sergilendiği kent müzesi hüviyetiyle hizmet veriyor.