AFYON NEREDE?

Afyonkarahisar, Anadolu’nun tam ortasında, Ege ile İç Anadolu’nun kesiştiği noktada yer alır. Bu coğrafi konum, şehre hem tarih boyunca stratejik önem kazandırmış hem de onu kültürel açıdan zenginleştirmiştir. Afyon; doğuda Konya, batıda Uşak, kuzeyde Eskişehir, güneyde Isparta ve Burdur illeriyle komşudur. Şehrin merkezinde yer alan Karahisar Kalesi, lav kayalıklarının üzerine kurulmuş ihtişamlı siluetiyle kilometrelerce uzaktan bile kendini belli eder. Adını da bu kaleden alır: “Afyonkarahisar” yani afyon bitkisinin yetiştiği kara hisarlı şehir. Topraklarında yetişen haşhaş bitkisi, tarih boyunca hem ekonomik hem kültürel simge olmuştur.

AFYON HANGİ ŞEHİRDE?

Afyon, kendi adını taşıyan Afyonkarahisar ilinin merkezidir. Yaklaşık 750 bin nüfusa sahip şehir, hem sanayi hem turizm hem de tarım bakımından Ege Bölgesi’nin gelişen merkezlerinden biridir. Şehir merkezi, yüksek bir platoda kuruludur ve çevresi tarım alanlarıyla çevrilidir. Kentin kalbi, tarihi Uzun Çarşı, Bedesten, Mevlevihane Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Anıtı çevresinde atar. Bu bölgede Osmanlı döneminden kalma taş evler, geleneksel konaklar ve camiler bir arada görülür. Şehrin dokusu, Anadolu’nun geçmişle bugün arasındaki bağını yansıtır.

AFYON HANGİ ÜLKEDE? Afyonkarahisar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alır ve Ege Bölgesi’ne bağlıdır. Ancak konumu gereği, hem İç Anadolu’nun karasal havasını hem Ege’nin ılıman iklimini bir arada taşır. Bu geçiş noktası özelliği, kentin tarımından mimarisine, yemeklerinden insan ilişkilerine kadar her alanda hissedilir. Tarih boyunca Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin izleri burada yaşamıştır. Frig Vadisi’nde bulunan kaya anıtları, tapınaklar ve oyma evler, bu toprakların binlerce yıllık geçmişine tanıklık eder. AFYON’A NASIL GİDİLİR? Afyon’a ulaşmak oldukça rahattır; şehir, Türkiye’nin kara ve demiryolu ağlarının tam merkezinde bulunur. İstanbul’dan Afyon’a TEM Otoyolu üzerinden yaklaşık 5 saat, Ankara’dan ise 3 saat içinde ulaşılabilir. İzmir yönünden gelenler için ise mesafe yaklaşık 4 saattir. Tren ile gitmek de tercih edilebilir. Afyon, Anadolu’nun en eski tren güzergâhlarından birine sahiptir. Mavi Tren ve Ankara–İzmir hızlı tren hattı, şehre doğrudan ulaşım sağlar. Bu şehre en yakın havalimanı ise Kütahya sınırında bulunan Zafer Havalimanı’dır.