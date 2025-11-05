Afyonkarahisar'da düğünde silahla havaya ateş ettiler
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheliye adli işlem uygulandı
Giriş: 05.11.2025 - 20:16 Güncelleme: 05.11.2025 - 20:16
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir düğünde havaya ateş edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 3'ü ruhsatsız 4 av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan A.S, Y.G. ile H.E'ye idari para cezası ile adli işlem uygulandı.
Fotoğraf: AA
