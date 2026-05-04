        Haberler Gündem Güncel Afyonkarahisar'da kar nedeniyle yollar kapandı | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da kar nedeniyle yollar kapandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yollarının yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldığını, diğer araçlara açık olduğunu bildirdi

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 00:44 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yollardaki son duruma ilişkin bilgi verildi.

        Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yollarının yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 3 Mayıs saat 23.00 itibarıyla tır ve çekici araçlara kapatıldığı, diğer araçlara açık olduğu belirtilen açıklamada, "Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

        2 İLÇEDE OKULLAR TATİL

        Afyonkarahisar'da baharın ortasında gelen kar ve soğuk sürprizi, sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte özellikle Şuhut Rampası olarak bilinen bölgede araçlar ilerleyemedi. Yoğun kar birikintisi nedeniyle rampayı çıkamayan araçlar, yolun kapanmasına sebep olurken bölgede kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

        KARAYOLLARI TEYAKKUZDA

        Yolun trafiğe açılması için Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, bir yandan kar kürüme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor. Emniyet ve jandarma ekipleri ise Halımoru köyü kavşağından itibaren araç geçişlerini kontrollü sağlıyor. Zincirsiz ve hazırlıksız araçların geçişine izin verilmiyor.

        Diğer yandan Afyon-Ankara yolunda ve Afyon-Kütahya yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Afyon - Ankara yolu üzerindeki Seydiler kavşağı da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde ise Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
        Uşak'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        "Süper hücre" fırtınası!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İtalya Serie A'da şampiyon Inter!
        Trump: Kabul edilemez
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 40 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
