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AA

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

— Gökmen Çiçek (@gokmen_cicek_) September 9, 2020

DÜZCE'DE DE UYGULANACAK

Düzce’de karantina kurallarına uymayan vatandaşlar yurtlarına alınacak. Ayrıca tüm masrafları da karantinaya uymayan kişilerden alınacak.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.

Toplantı sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile karantinaya uymayan kişilerin Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına alınarak karantina süreleri yurtlarda geçireceğini bildirdi. Vali Cevdet Atay mesajında “İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz” dedi.

SAKARYA VALİSİ AÇIKLADI

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, karantina ihlali yapan vatandaşların yurtlara yerleştirilerek masrafların da kendilerinden tahsil edileceğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığımız ek tedbirler kapsamında, ilimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak, karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaldırım, ayrıca vatandaşların yurtlarda kalma süresince oluşan masraflarının da ayrıca kendilerinden tahsil edileceği bilgisini verdi.