Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 bugün Afyonkarahisar'da okul var mı, Valilik açıkladı mı?

Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 bugün Afyonkarahisar'da okul var mı, Valilik açıkladı mı?

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Olumsuz hava şartları tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ülkemiz genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağışların ardından çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması olayları meydana geldi. Bu bağlamda bugün Afyonkarahisar'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? İşte, 27 Kasım 2023 Pazartesi Afyonkarahisar'da okulların durumuna ilişkin güncel bilgiler...