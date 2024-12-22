Afyonkarahisar'da TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı
Giriş: 22.12.2024 - 00:31 Güncelleme: 22.12.2024 - 00:31
Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 18 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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