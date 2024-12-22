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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 00:31 Güncelleme: 22.12.2024 - 00:31
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        TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı
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        Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 18 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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