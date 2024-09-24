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        Afyonkarahisar merkezli 17,5 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama

        AFYONKARAHİSAR merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda sosyal medyada verdikleri sahte reklamlar üzerinden yurt genelinde 272 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:20
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        Afyonkarahisar merkezli 17,5 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama
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        AFYONKARAHİSAR merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda sosyal medyada verdikleri sahte reklamlar üzerinden yurt genelinde 272 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları dijital ortam üzerinden dolandıran çeteye karşı takip başlattı. 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basan polis ekipleri, Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Muğla, Nevşehir ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3'ü kadın 20 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile başka şahıslara ait banka ve kredi kartı, çok sayıda vatandaşa ait kimlik bilgileri, öz çekim fotoğrafları, kripto hesaplarına ve mobil bankacılık uygulamalarına ait giriş şifrelerinin bulunduğu materyaller ele geçirildi.

        KRİPTO PARA İLE AKLAMIŞLAR

        Çete üyelerinin sosyal medya platformları üzerinden 'sıfır faizli kredi, ucuz ürün satışı, ucuz otel/villa rezervasyonu' gibi reklamlar vererek yurt genelinde 272 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandırdığı belirlendi. Çetenin dolandırdıkları parayı ise kripto para sistemlerine aktararak aklamaya çalıştıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 20 kişiden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan 16 kişiden 8'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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