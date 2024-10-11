Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsteki 21 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü. Kaza sonrası hurdaya dönen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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