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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:30
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 21 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsteki 21 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü. Kaza sonrası hurdaya dönen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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