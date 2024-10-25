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        Kazada yaralanan Japon turist, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        AFYONKARAHİSAR'da tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Japon turist Kiyoshi Tabei (84) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:30
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        Kazada yaralanan Japon turist, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        AFYONKARAHİSAR'da tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Japon turist Kiyoshi Tabei (84) tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Afyonkarahisar Çay- Şuhut kara yolunun Demirbel mevkisinde 17 Ekim'de meydana gelen kazada, A.Ş. (56) idaresindeki 34 HH 1451 plakalı Japon turistleri taşıyan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada 20'si Japon turist, 22 kişi yaralandı. Yaralılardan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) tedavisi süren Kiyoshi Tabei, bugün hayatını kaybetti. İç kanamaya bağlı olarak yaşamını yitiren Kiyoshi'nin cenazesinin hastanedeki işlemlerinin ardından Japonya'ya gönderileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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