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        Minibüsüyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü

        AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesinde minibüsü ile seyir halinde olan Sadettin Alıcı (62), silahla açılan ateşte başından vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:00
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        Minibüsüyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü
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        AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesinde minibüsü ile seyir halinde olan Sadettin Alıcı (62), silahla açılan ateşte başından vurularak öldürüldü.

        Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda; Çepni- Hocalar yolunda 20 V 3279 plakalı minibüsüyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Başından vurulan Sadettin Alıcı, kamyonetiyle yol kenarına girerek durdu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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