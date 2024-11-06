Minibüsüyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü

Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda; Çepni- Hocalar yolunda 20 V 3279 plakalı minibüsüyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Başından vurulan Sadettin Alıcı, kamyonetiyle yol kenarına girerek durdu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesinde minibüsü ile seyir halinde olan Sadettin Alıcı (62), silahla açılan ateşte başından vurularak öldürüldü.

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