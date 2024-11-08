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        Direksiyon başında vurulan sürücünün katili, öldürdüğü kişinin oğlu çıktı

        AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesinde minibüsüyle seyir halindeyken açılan ateşle başından vurulan Sadettin Alıcı'nın (62), husumetlisi Tevfik Emren tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:54 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:55
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        Direksiyon başında vurulan sürücünün katili, öldürdüğü kişinin oğlu çıktı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesinde minibüsüyle seyir halindeyken açılan ateşle başından vurulan Sadettin Alıcı'nın (62), husumetlisi Tevfik Emren tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Tevfik Emren, Alıcı'nın yıllar önce babasını öldürdüğünü, olay günü kendisini silah göstererek tehdit ettiğini, bunun üzerine korkutmak amacıyla aracına tüfekle ateş ettiğini söyledi.

        Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyü yakınlarında 5 Kasım gecesi meydana gelen olayda, 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya yol kenarından tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan Sadettin Alıcı'nın kullandığı minibüs yol kenarına girerek durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay sonrası jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sadettin Alıcı'nın husumetlisi olduğu belirlenen Çepni köyünde oturan Tevfik Emren gözaltına alındı. Tevfik Emren jandarmadaki ilk ifadesinde yaklaşık 28 yıl önce babası Muammer Emren'i öldüren Sadettin Alıcı'nın olay günü bir cenaze dolayısıyla köye geldiğini ve kendisine silah göstererek tehdit ettiğini öne sürdü. Kendisinin ise Sadettin Alıcı köyden ayrıldığı sırada korkutmak amacıyla aracına doğru tüfekle ateş ettiğini söyleyen Tevfik Emren, öldürme kastı olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Emren tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.

        Sadettin Alıcı'nın 28 yıl önce henüz bilinmeyen nedenle Muammer Emren'i öldürmekten cezaevine girdiği, çıktıktan sonra da Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyünde hayvancılık yaptığı öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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