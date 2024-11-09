Cinayete neden olan husumet, komşular arasındaki arazi tartışmasından çıkmış

AFYONKARAHİSAR'ınHocalar ilçesinde minibüsüyle seyir halindeki Sadettin Alıcı'nın (62) husumetlisi Tevfik Emren'in (35) tüfekle ateş açması sonucu başından vurularak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sadettin Alıcı'nın, Tevfik Emren'in babası olan komşusu Muammer Emren'i 1997 yılında evlerinin arasındaki arazi nedeniyle çıkan tartışma sonrası tüfekle öldürdüğü öğrenildi.

Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyü yakınlarında 5 Kasım gecesi meydana gelen olayda, 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya yol kenarından tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan Sadettin Alıcı'nın kullandığı minibüs, yol kenarına girerek durdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı,kurtarılamadı.

BABASINI ÖLDÜRMÜŞ Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Sadettin Alıcı'nın husumetlisi olduğu belirlenen Çepni köyünde oturan Tevfik Emren'i, gözaltına alındı. Tevfik Emren jandarmadaki ilk ifadesinde, yaklaşık 27 yıl önce babası Muammer Emren'i öldüren Sadettin Alıcı'nın olay günü bir cenaze dolayısıyla köye geldiğini ve kendisine silah göstererek tehdit ettiğini öne sürdü. Korkutmak amacıyla Sadettin Alıcı'nın aracına doğru tüfekle ateş ettiğini söyleyen Tevfik Emren, öldürme kastı olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Emren, tutuklandı.