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        Cinayete neden olan husumet, komşular arasındaki arazi tartışmasından çıkmış

        AFYONKARAHİSAR'ınHocalar ilçesinde minibüsüyle seyir halindeki Sadettin Alıcı'nın (62) husumetlisi Tevfik Emren'in (35) tüfekle ateş açması sonucu başından vurularak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:00
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        Cinayete neden olan husumet, komşular arasındaki arazi tartışmasından çıkmış
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        AFYONKARAHİSAR'ınHocalar ilçesinde minibüsüyle seyir halindeki Sadettin Alıcı'nın (62) husumetlisi Tevfik Emren'in (35) tüfekle ateş açması sonucu başından vurularak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sadettin Alıcı'nın, Tevfik Emren'in babası olan komşusu Muammer Emren'i 1997 yılında evlerinin arasındaki arazi nedeniyle çıkan tartışma sonrası tüfekle öldürdüğü öğrenildi.

        Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyü yakınlarında 5 Kasım gecesi meydana gelen olayda, 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya yol kenarından tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan Sadettin Alıcı'nın kullandığı minibüs, yol kenarına girerek durdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı,kurtarılamadı.

        BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

        Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Sadettin Alıcı'nın husumetlisi olduğu belirlenen Çepni köyünde oturan Tevfik Emren'i, gözaltına alındı. Tevfik Emren jandarmadaki ilk ifadesinde, yaklaşık 27 yıl önce babası Muammer Emren'i öldüren Sadettin Alıcı'nın olay günü bir cenaze dolayısıyla köye geldiğini ve kendisine silah göstererek tehdit ettiğini öne sürdü. Korkutmak amacıyla Sadettin Alıcı'nın aracına doğru tüfekle ateş ettiğini söyleyen Tevfik Emren, öldürme kastı olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Emren, tutuklandı.

        10 YIL YATIP, CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

        Olayla ilgili geçmişte yaşanan husumetin detayları da ortaya çıktı. Sadettin Alıcı ile kendisini öldüren Tevfik Emren'in babası Muammer Emren'in Çepni köyünde komşu oldukları ve evlerinin arasındaki boş arazi nedeniyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. İki komşu arasındaki arazi tartışmasının büyümesi ile Sadettin Alıcı'nın 27 Ağustos 1997 tarihinde Muammer Emren'i tüfekle vurarak öldürdüğü belirtildi. Sadettin Alıcı'nın Muammer Emren'i öldürmekten cezaevine girdiği, yaklaşık 10 yıl yattıktan sonra çıktığı öğrenildi. Çepni köyüne yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyüne yerleşen Sadettin Alıcı'nın hayvancılık yapmaya başladığı, kendisini öldüren Tevfik Emren'in ise Çepni köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, evli, 3 kızı ve 1 oğlu olduğu kaydedildi. Diğer yandan Tevfik Emren'in öldürülen babası Muammer Emren'in mezarı başında çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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