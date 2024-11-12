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        Sosyal medyada satılmak istenen 1 ton bozulmuş sucuk ele geçirildi

        AFYONKARAHİSAR'da jandarma ekipleri, bozulmuş ve etiketsiz satılmaya çalışılan 1089 kilogram sucuk ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:50
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        Sosyal medyada satılmak istenen 1 ton bozulmuş sucuk ele geçirildi
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        AFYONKARAHİSAR’da jandarma ekipleri, bozulmuş ve etiketsiz satılmaya çalışılan 1089 kilogram sucuk ele geçirdi. Sucukları sosyal medyadan satmaya çalıştığı tespit edilen 3 şüpheliye, 292 bin TL idari para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sahipata Mahallesi'nde bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medyadan satışının yapıldığı yönünde ihbar aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle depoya yapılan baskında piyasa değeri 250 bin TL olan 1089 kilogram sucuk ele geçirildi. Gıda denetim ekipleri tarafından olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince 292 bin TL idari yaptırım uygulandı.

        Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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