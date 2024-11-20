Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        FETÖ'nün güncel ve finans yapılanmasına operasyon; 22 gözaltı

        AFYONKARAHİSAR merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel ve finans yapılanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ'nün güncel ve finans yapılanmasına operasyon; 22 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel ve finans yapılanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları koordinesinde; dün 66 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 'Kıskaç-30' operasyonları düzenlendi. Bu kapsamda Afyonkarahisar merkezli Antalya, Ankara ve Uşak'ta 22 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY'nin güncel ve finans yapılanmasında yer alan 22 şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Prematüre doğan ve entübe edilen Umut bebek hayata sarıldı
        Prematüre doğan ve entübe edilen Umut bebek hayata sarıldı
        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan 3 kişiye 146 bin lira ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan 3 kişiye 146 bin lira ceza kesildi
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan sürücü öldü
        Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan sürücü öldü
        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı