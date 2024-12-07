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        Çocuklarının odasının kapısını tekmeyle açıp, alevlerden kurtardı

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Ahmet-Nevin Türker ailesinin evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:20
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        Çocuklarının odasının kapısını tekmeyle açıp, alevlerden kurtardı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Ahmet-Nevin Türker ailesinin evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Çocuklarının uyuduğu odanın kapısını tekmeyle açıp, ailesini dışarı çıkaran Ahmet Türker, yangın sonrası eşi ve 4 çocuğuyla evsiz kaldı.

        Çiğiltepe köyünde Ahmet-Nevin Türker'in yaşadığı 2 katlı evin ikinci katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sırasında dumanı fark eden Ahmet Türker, çocuklarının uyuduğu odanın kapısını tekme atarak açtı. Eşi ve çocuklarıyla dışarı çıkan Türker, komşularından yardım istedi.

        'HİÇBİR ŞEYİM KALMADI'

        İhbarla olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yangın söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Nevin Türker, "4 çocuğumla evsiz, sokakta kaldım. Nereye sığınacağım. Hiçbir şeyim kalmadı" diyerek gözyaşı döktü. Nevin Türker'i, eşi Ahmet Türker ve komşuları sakinleştirdi.

        'UYANDIĞIMDA EVİN YARISI YANMAK ÜZEREYDİ'

        Ahmet Türker ise yaşadıkları şöyle anlattı: "Hepimiz uyuyorduk. Uyandığımda evin yarısı yanmak üzereydi. Kapıya tekme attım, çocuklarımı kurtardım. Duman odaya dolmuştu. Çocuklarımı kurtardım. Kendimi dışarı zor attım. Kalacak yerimiz yok. Buraya bir çadır kuracağım. Borcum çok. Çocuklarımla amelelik yaparak geçiniyorum. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

        Çiğiltepe köyü muhtarı Hüseyin Gülcan ise "4 çocukları var. Amelelik yaparak günlük 800 lira yevmiyeyle çalışıyorlar. Mağdurlar, yetkililerden yardım bekliyoruz. Ev yapma imkanları yok" dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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