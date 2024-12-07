Çocuklarının odasının kapısını tekmeyle açıp, alevlerden kurtardı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Ahmet-Nevin Türker ailesinin evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Çocuklarının uyuduğu odanın kapısını tekmeyle açıp, ailesini dışarı çıkaran Ahmet Türker, yangın sonrası eşi ve 4 çocuğuyla evsiz kaldı.

Çiğiltepe köyünde Ahmet-Nevin Türker'in yaşadığı 2 katlı evin ikinci katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sırasında dumanı fark eden Ahmet Türker, çocuklarının uyuduğu odanın kapısını tekme atarak açtı. Eşi ve çocuklarıyla dışarı çıkan Türker, komşularından yardım istedi.

'HİÇBİR ŞEYİM KALMADI'

İhbarla olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yangın söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Nevin Türker, "4 çocuğumla evsiz, sokakta kaldım. Nereye sığınacağım. Hiçbir şeyim kalmadı" diyerek gözyaşı döktü. Nevin Türker'i, eşi Ahmet Türker ve komşuları sakinleştirdi.