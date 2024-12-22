Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 11 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Dinar- Çay karayolu Akça köyü yakınlarında meydana geldi. Y.Ş. yönetimindeki 60 BB 460 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ati yolcu otobüsü, H.S. (29) yönetimindeki 20 EC 369 plakalı TIR’la çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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