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        Minibüsün çarptığı Şeyma öğretmen öldü

        AFYONKARAHİSAR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı öğretmen Şeyma Candan (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:45
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        Minibüsün çarptığı Şeyma öğretmen öldü
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        AFYONKARAHİSAR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı öğretmen Şeyma Candan (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Karşıyaka Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında M.E.'nin kullandığı 16 ASE 911 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Şeyma Candan'a, ardından da yol kenarındaki iş yerine çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Şeyma Candan, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şeyma Candan, kurtarılmadı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

        Mahalledeki özel bir okulda güzel sanatlar ve resim öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Şeyma Candan'ın, kazadan önce arkadaşlarıyla bir kafede oturup, çay içtiği sonrasında eve gitmek için ayrıldığı öğrenildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan Candan'ın cenazesi, bu sabah acılı ailesine teslim edildi. Candan, Sadıkbey Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Diğer yandan minibüs sürücüsü M.E.'nin kazanın ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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