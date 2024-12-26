Minibüsün çarptığı Şeyma öğretmen öldü

AFYONKARAHİSAR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı öğretmen Şeyma Candan (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında M.E.'nin kullandığı 16 ASE 911 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Şeyma Candan'a, ardından da yol kenarındaki iş yerine çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Şeyma Candan, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şeyma Candan, kurtarılmadı.