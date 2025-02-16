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        Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurulan Ömer Çetinkaya (31), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 00:53 Güncelleme: 16.02.2025 - 00:55
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        Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü
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        AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurulan Ömer Çetinkaya (31), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya yolu Kaplıca kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Çetinkaya ile A.A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönerken Ömer Çetinkaya, karşı grubun tabancayla ateş etmesi sonucu vurularak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu belirlenen Çetinkaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Çetinkaya’nın cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası hastane morguna konuldu.

        Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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