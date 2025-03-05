Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Köpeklerden korkup çatıya çıkan kızıl geyik, düşüp öldü

        AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde köpeklerden korkup, tek katlı evin çatısına çıkan kızıl geyik, aşağı inerken 3 metreden düşüp, öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpeklerden korkup çatıya çıkan kızıl geyik, düşüp öldü
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde köpeklerden korkup, tek katlı evin çatısına çıkan kızıl geyik, aşağı inerken 3 metreden düşüp, öldü. Geyiğin düşme anı cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Bölgede doğaya bırakılan kızıl geyiklerden biri, yerleşim yerlerine yaklaştığı sırada iddiaya göre köpeklerden korkunca, yakındaki tek katlı müstakil evin çatısına çıktı. Kızıl geyiği çatıda görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre çatıda kalan kızıl geyik, aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden kafa üstü düştü. Zemine çarpan geyik yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, kızıl geyiğin öldüğünü belirledi. Kızıl geyik inceleme sonrası götürüldü.

        Kızıl geyiğin çatıya çıktığı anlar, belde sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde; çatıdaki geyiği görenlerin, "Atlayacak. Atlarsa yaralanır" dediği sırada hayvanın aşağı inmek için hamle yaptığı, bu sırada dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da evlerinde silah bulunduran 6 şüpheliye para cezası
        Afyonkarahisar'da evlerinde silah bulunduran 6 şüpheliye para cezası
        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da İŞKUR Öğrenci Programı için 236 öğrenci kurayla belirlend...
        Afyonkarahisar'da İŞKUR Öğrenci Programı için 236 öğrenci kurayla belirlend...
        Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı
        Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Amatör maçta tekme ve yumruklu kavga
        Amatör maçta tekme ve yumruklu kavga