El şakası tartışmasında pompalı tüfekle ateş açtı; 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde Ü.C.'nin (18) el şakası yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Vücutlarına saçma isabet eden yaralılar hastaneye götürülürken, olaydan sonra kaçan Ü.C., kısa sürede yakalandı.

Olay bugün saat 14.00 sıralarında Cuma Mahallesi Helvacılar Sokakta meydana geldi. Ü.C. ile İ.D. (18) arasında iddiaya göre el şakası yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası Ü.C., olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra yanına aldığı pompalı tüfekle geri döndü. Ü.C.'nin tüfekle 3 el ateş etmesi sonucu İ.D. ile o sırada kavgayı ayırmaya çalışan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Ü.C. ise evine yakın bir yerde olayda kullandığı tüfekle birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.