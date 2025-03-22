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        Bakan Göktaş: Muhtarlarımızdan beklentimiz aile kurumunun güçlenmesi için çalışmalara öncülük etmek

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu özel yılda, 'Aile Yılı'nda muhtarlarımızdan beklentimiz, mahalle ve köylerinizde aile kurumunun güçlenmesi için gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmenizdir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 23:27 Güncelleme: 22.03.2025 - 23:30
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        Bakan Göktaş: Muhtarlarımızdan beklentimiz aile kurumunun güçlenmesi için çalışmalara öncülük etmek
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu özel yılda, 'Aile Yılı'nda muhtarlarımızdan beklentimiz, mahalle ve köylerinizde aile kurumunun güçlenmesi için gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmenizdir" dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Emirdağ ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen 'Büyük Aile İftarı'na katılan Bakan Göktaş, burada bakanlık tarafından desteklenen aileler ve ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Programa Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ile il ve ilçe protokolü de katıldı.

        İftar programında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada ailenin önemine dikkati çekti. Muhtarlara büyük işler düştüğünü söyleyen Bakan Göktaş, "Birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla aile olma bilincini yükseltmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve nesiller arasında köprüler kurmak temel hedefimizdir. Bu amaçla aileyi destekleyen ve güçlendiren kapsamlı projeler yürütüyoruz. Ebeveynlere rehberlik etmek yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak bizler için çok kıymetli. Kadınların güçlü ailelerdeki rolünü önemsiyor ve onları desteklemeye yönelik projelere önem veriyoruz. Özellikle çocukların ve gençlerin sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümelerini sağlamak için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Bu özel yılda, 'Aile Yılı'nda muhtarlarımızdan beklentimiz, mahalle ve köylerinizde aile kurumunun güçlenmesi için gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmenizdir. Biz inanıyoruz ki sizlerin katkılarıyla ailelerimiz daha güçlü, daha mutlu ve huzurlu olacaktır. Hep birlikte güçlü ve sağlıklı aileler inşa ederek, ülkemizin geleceğini güvenle şekillendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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