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        Yeni Mahalle Belediye Başkanı Yaşar'ın acı günü

        ANKARA Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın hayatını kaybeden oğlu Bülent Yaşar (52), Afyonkarahisar Sandıklı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 18:20 Güncelleme: 31.03.2025 - 18:20
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        Yeni Mahalle Belediye Başkanı Yaşar'ın acı günü
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        ANKARA Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın hayatını kaybeden oğlu Bülent Yaşar (52), Afyonkarahisar Sandıklı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın oğlu Bülent Yaşar, geçen cumartesi günü Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bülent Yaşar’ın cenazesi, bugün memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi merkez Ulu Camide ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal, CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir katıldı, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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