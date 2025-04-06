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        Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda bayram dönüş trafiği

        AFYONKARAHİSAR- Antalya kara yolunda, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesi nedeniyle yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:06 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:06
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        Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda bayram dönüş trafiği
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        AFYONKARAHİSAR- Antalya kara yolunda, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesi nedeniyle yoğunluk yaşandı. Polisler kavşaklarda denetim ve uyarılarını sürdürdü.

        9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Afyonkarahisar- Antalya kara yolu ve dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu. Dün akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, bugün öğle saatlerinde arttı. İlçedeki kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle trafik akışında zaman zaman yavaşlamalar ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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