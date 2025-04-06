Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda bayram dönüş trafiği

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Afyonkarahisar- Antalya kara yolu ve dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu. Dün akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, bugün öğle saatlerinde arttı. İlçedeki kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle trafik akışında zaman zaman yavaşlamalar ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

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