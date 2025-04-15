Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğuna ait eşyaları bırakırken öldürmüş

        AFYONKARAHİSAR'da eşi Şerife Karataş'ı (34) tabancayla öldürüp, intihar girişiminde bulunan Ersin Karataş (36) da hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğuna ait eşyaları bırakırken öldürmüş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'da eşi Şerife Karataş'ı (34) tabancayla öldürüp, intihar girişiminde bulunan Ersin Karataş (36) da hayatını kaybetti. Ersin Karataş'ın, çocuğuna ait eşyaları getirdiği sırada boşanma aşamasındaki Şerife Karataş'a saldırdığı ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi 822'nci Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Şerife Karataş ile eşi Ersin Karataş'ı yerde bilinci kapalı, kanlar içinde buldu. İlk müdahalesi yapılan Şerife Karataş ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne, Ersin Karataş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Karataş, kurtarılamadı. Ersin Karataş da gece saatlerinde hayatını kaybetti.

        SOKAK ORTASINDA VALİZ VE EŞYALAR BULUNDU

        Polisin olay yerindeki incelemesinde, tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. Ersin Karataş'a ait 20 L 8656 plakalı aracın çalışır vaziyette olduğu belirlendi. Sokak ortasında valiz ve eşyalar bulunurken, polis olay yerini koruma şeridiyle çevirdi. İncelemede, Şerife Karataş'a eşi tarafından defalarca ateş edildiğini, seken mermilerden birinin yakında park halindeki bir araca isabet ettiğini ve Ersin Karataş'ın ardından kendisini vurduğunu tespit etti. Şerife Karataş, Sinanpaşa'nın Taşoluk beldesinde toprağa verildi. Ersin Karataş'ın cenazesi ise otopsini ardından yakınları tarafından teslim alındı.

        3 AYDIR ANNESİ İLE YAŞIYORMUŞ

        Sinanpaşa ilçesindeki bir fırında birlikte çalışan Şerife ve Ersin Karataş'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Yıllar önce ailesinin rızası olmadan Ersin Karataş ile evlenen Şerife'nin 3 aydır annesinin evinde yaşadığı ve 7'nci sınıf öğrencisi kızı olduğu belirtildi. Ersin Karataş'ın çocuğuna ait eşyaları getirip, teslim ettiği sırada boşanma aşamasındaki Şerife Karataş'a saldırdığı ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem
        Afyonkarahisar'da adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Tartıştığı eşini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı
        Tartıştığı eşini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı
        Afyonkarahisar'da karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulu...
        Afyonkarahisar'da karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulu...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı